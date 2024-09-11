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«МегаФон» придал ускорение мобильному интернету на Сулакском каньоне

Улучшение связи почувствовали туристы, жители близлежащих населенных пунктов и сотрудники Чиркейской ГЭС. Специалисты фиксируют в районе заповедника ежегодно растущий спрос на мобильный интернет и оперативно модернизируют телеком-инфраструктуру. Пиковая скорость передачи данных в сети «МегаФона» выросла на 10 % и достигает здесь 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сулакский каньон – глубочайший в мире, его воды уходят под землю на 1920 метров. Отдыхающим в этом месте открывается панорама высоких гор и кристальной бирюзовой воды. Каньон также славится тем, что его облюбовали и поселились здесь уникальные грифы, занесенные в Красную книгу, а также чистейшим воздухом.

По данным аналитиков «МегаФона», туристы в Дагестане чаще всего посещают именно Сулакский каньон. В 2024 г. обладатели зеленой сим-карты выбирали это живописное место в 2,5 раза чаще, чем в прошлом. Самые активные путешественники из Москвы и Ставрополья, а наивысший прирост отдыхающих произошел из Свердловской (+51 %) и Ленинградской областей (+43 %).

«Сулакский каньон привлекает туристов круглый год. Летом здесь можно прокатиться на катамаране и ловить форель, а зимой ходить в горы. Чтобы гости и местные жители всегда оставались на связи, наши инженеры установили дополнительное телеком-оборудование, поддерживающее диапазон LTE 1800. Оно обеспечивает высокую емкость сети, что позволяет пользоваться всеми цифровыми сервисами, загружать фотографии и видео с видами местной природы даже в часы пиковой нагрузки», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Также абоненты активно используют технологию VoLTE. Она дает возможность одновременно искать информацию в интернете и разговаривать по телефону без потери качества связи.

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