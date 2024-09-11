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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в кировских поселениях

«МегаФон» усовершенствовал 4G-покрытие в поселениях Кировской области. Технические работы были проведены в трех районах – Кирово-Чепецком, Оричевском и Юрьянском. Теперь мобильный сигнал стал более стабильным, а скорость интернета в смартфонах сельчан выросла на 15-20%. Улучшения параметров сети затронули свыше 3500 жителей Кировской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным аналитиков оператора, в 2024 г. наблюдается рекордный переход трафика из города в область – показатель вырос на 18%. Поэтому особенно актуальным становится развитие сети именно в небольших населенных пунктах, где связисты фиксируют повышенную активность абонентов.

Инженеры «МегаФона» установили в поселке Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района новое телеком-оборудование. Оно работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что позволит одновременно обеспечить устойчивое покрытие сети на большей территории населенного пункта и высокую скорость мобильного интернета как в центре, так и на окраинах.

В деревне Ивановщина Юрьянского района и поселке городского типа Мирный Оричевского района связисты запустили дополнительный среднечастотный слой сети на действующих базовых станциях. Такое решение оперативно увеличило скорость интернета для жителей поселений. На комфортных скоростях пользователи смогут общаться в мессенджерах и социальных сетях, узнавать новости, получать услуги в электронном виде.

«Жителям сельских территорий важно получать современные телеком-услуги в полном объеме. Именно поэтому мы развиваем инфраструктуру в районах Кировской области – запускаем новые вышки и модернизируем оборудование, чтобы улучшить качество жизни в регионе. За последние три месяца скорость наши инженеры провели технические работы в более чем 110 локациях, где теперь жители могут пользоваться интернетом на средней скорости до 30 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

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