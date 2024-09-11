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Первый в России модуль для апгрейда телефона до версии с eSIM появился в продаже

Модуль UNISIMKA позволяет загрузить на любой современный телефон на базе Android с операционной системой девять и выше до 15 электронных SIM-карт, а далее управлять при помощи приложения.

Теперь любой пользователь с аппаратом, который не поддерживает eSIM, может вставить модуль UNISIMKA в слот для SIM-карты, затем загрузить приложение и получить телефон с поддержкой электронных SIM-карт. Ранее опция подключения eSIM была только у новых и дорогих мобильных телефонов.

С UNISIMKA пользователь может загрузить до 15 eSIM и управлять ими через приложение. eSIM – это новый стандарт SIM-карт, который позволяет пользователям подключаться к мобильной сети без необходимости использования физической SIM-карты. Вместо этого информация о подключении хранится прямо в памяти устройства. Это удобно, так как нет необходимости менять SIM-карту при переходе от одного оператора к другому.

«Мы убеждены, что современные технологии должны быть доступны каждому, а в среднем абонентская база в стране состоит из недорогих смартфонов на ОС Android без поддержки eSIM. Мы делаем технологию eSIM более доступной. С помощью UNISIMKA использовать eSIM получится на смартфонах на базе Android 9 и выше, а далее управлять электронными SIM-картами через приложение», — сказала Анна Кашницкая, основатель UNISIMKA.

Оборудование нацелено, в первую очередь, на людей, которые хотят обновить свой телефон и иметь одну или несколько eSIM, а также на тех, кто много путешествует: туристов, водителей коммерческого транспорта, которые активно перемещаются по стране. Возможность иметь eSIM от нескольких операторов позволяет пользователям экономить и иметь достаточно широкую зону покрытия сотовой связи.

Россияне с июля 2022 г. по июль 2023 г. подключили 1 млн виртуальных сим-карт (eSIM). При этом с момента официального запуска технологии в 2019 г. операторы набрали около 3 млн виртуальных абонентов. В мире, согласно аналитическому агентству ТСА, 390 млн eSIM, и это результат удвоения количества пользователей за 2023 г. В России рост подключения eSIM сдерживается низкой доступностью технологии — она есть только на дорогих линейках смартфонов.

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