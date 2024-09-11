Стали качать больше: в Каменске-Уральском более чем на 70% вырос мобильный трафик

Жители Каменска-Уральского стали больше времени проводить в интернете: в августе объем использованного мобильного трафика увеличился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зафиксировав планомерный рост показателей, специалисты «МегаФона» провели модернизацию своей сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ежедневно абоненты из третьего по величине города Среднего Урала расходуют объем трафика, сопоставимый более чем с 1 млн минут видеозвонков в мессенджерах. Нагрузка на сеть постоянно растет, и для обеспечения стабильного сигнала телеком-оператор провел апгрейд оборудования.

Запуск дополнительных высокочастотных слоев LTE на улицах Каменской и Механизаторов позволил увеличить скорость передачи данных, снизив нагрузку на сеть в условиях высокой концентрации пользователей. Благодаря этому десятки тысяч абонентов «МегаФона» могут смотреть видео в отличном качестве, скачивать объемные файлы на высоких скоростях 4G и совершать звонки без каких‑либо помех и задержек по технологии VoLTE.

Средняя скорость передачи данных в Каменске-Уральском после проведенных работ составляет 25 Мбит/с, а максимальная может превышать отметку 70 Мбит/с.

«За восемь месяцев 2024 г. количество пользователей нашей сети в Каменске-Уральском увеличилось на 15%, одновременно с этим растет и потребление интернет-трафика. Мы видим потребности наших клиентов и планомерно модернизируем телеком-оборудование. С начала года в Каменске-Уральском были построены базовые станции, которые помогли улучшить мобильный сигнал на проспекте Победы, улицах Октябрьской и Каменской, а также проведен апгрейд более 35 существующих телеком-объектов», – сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.