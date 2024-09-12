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МТС: Казань вошла в пятерку городов-лидеров деловой активности в России

МТС с помощью Big Data и сервиса «Геоэффект» проанализировала деловую активность в регионах России. Столица Татарстана вошла в пятерку лидеров рейтинга городов по посещаемости среди бизнесменов и командированных сотрудников. В январе-августе 2024 г. здесь побывало в 1,7 раза больше деловых туристов, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За год Казань поднялась в рейтинге наиболее привлекательных городов для посещения с бизнес-целями и вошла в пятерку лидеров. Аналитики связывают это с проводимыми здесь крупными деловыми мероприятиями. По данным сервиса «Геоэффект», в январе-августе 2024 г. город-миллионник посетили гости из более чем 87 стран, составившие около 10% всего делового турпотока. Из стран дальнего зарубежья больше всего туристов прибыло из Китая, они составили более 50% от делового турпотока. Из стран СНГ больше всего гостей приехало из Казахстана - около 5%.

Из российских регионов в Татарстан больше всего предпринимателей и командированных сотрудников приехало из Москвы и Московской области, каждый пятый турист - из столичного региона. В топ регионов-доноров также вошли Башкирия, Удмуртия, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Самарская и Кировская области, Санкт-Петербург — всего в списке 82 региона, почти как год назад. Самые далекие гости прибыли почти за более чем 5 тыс. километров с Чукотки, Сахалина, Приморья и Хабаровского края.

Две трети посетивших регион с деловыми целями оказались мужчинами. Чаще всего Казань в 2024 г. приезжали деловые туристы в возрасте 35-44 лет, на которых пришлось почти 18% от всего делового турпотока. Еще 12% заняли гости в возрасте от 45 до 54 лет. Самой малочисленной возрастной группой стали деловые туристы в возрасте от 64 лет, на которых пришлось всего 5% турпотока.

Помимо двух столиц и Казани, в рейтинг городов по посещаемости среди бизнесменов и командированных сотрудников в январе-августе 2024 г. вошли Краснодар, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород и Челябинск.

Методология исследования: командировка - поездка за пределы домашнего региона и ежедневное посещение в течение всей поездки определенных локаций, где абонент в рабочее время находился стационарно не менее 3 часов подряд.

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