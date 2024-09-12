«МТС Travel»: россияне стали чаще бронировать отели в Узбекистане, Казахстане и Абхазии

Российские туристы в осеннем сезоне 2024 г. стали в 2,5 раза чаще бронировать жилье в Узбекистане, Казахстане, Абхазии, показало исследование сервиса путешествий «МТС Travel». В целом интерес к путешествиям в страны ближнего зарубежья вырос вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самой популярной у россиян страной ближнего зарубежья остается Белоруссия — там сделано 50% осенних бронирований. При этом спрос на белорусские отели у самостоятельных туристов за год вырос в два раза. Средняя стоимость проживания в отелях Беларуси этой осенью составляет 5,8 тыс. рублей за ночь (+6% год к году).

На втором месте среди стран ближнего зарубежья у россиян Абхазия (18% бронирований), где до конца октября продолжается бархатный сезон. Средний чек на проживание здесь составляет 6,3 тыс. за ночь (без изменений за год). Замыкает тройку популярных направлений Казахстан (18% бронирований), ночевка в местном отеле в среднем стоит 5,7 тыс. руб. в сутки (+3% год к году).

По данным «МТС Travel», рекордсменом по росту спроса у самостоятельных туристов среди направлений ближнего зарубежья стал Узбекистан — на осень здесь сделано в 2,5 раза больше бронирований. Примерно так же выросло количество заказов в Казахстане и Абхазии.

Если Белоруссия и Абхазия уже давно являются популярными направлениями у российских путешественников, то растущий интерес самостоятельных туристов к Средней Азии объясняется поиском новых стран для туристических поездок с удобной логистикой. Узбекистан и Казахстан привлекательны своей колоритной культурой, историческими достопримечательностями, наличием прямого авиасообщения и доступными ценами.

Методика: были проанализированы онлайн-бронирования туристического жилья в странах ближнего зарубежья с первого сентября по 30 ноября 2024 и 2023 гг.