В поселке Сокол «полетел» 4G «МегаФона»

Жители поселка Сокол в Магаданской области теперь могут передавать больше данных в сети четвертого поколения и общаться с помощью технологии VoLTE. Инженеры «МегаФона» расширили покрытие 4G и обеспечили для пользователей возможность подключаться к мобильному интернету на скорости до 20 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сокол считается одним из наиболее комфортных поселений региона, здесь проживает около 4000 человек. В поселке есть вся необходимая социальная инфраструктура, а также работает большой спортивный комплекс. Самым массовым в Соколе является лыжный спорт — в поселении оборудована освещенная лыжная трасса, где во время соревнований собираются сотни участников. В преддверии сезона оператор модернизировал действующее телеком-оборудование в стандарте LTE, увеличив емкость сети и скорость мобильного интернета. Теперь лыжники и болельщики могут пользоваться мобильным интернетом 4G, делиться успехами в социальных сетях, вести прямые трансляции с соревнований.

Базовая станция расположена таким образом, что сигнал покрывает не только улицы в Соколе, но и прилегающие к населенному пункту территории. Рядом с поселком находится главный аэропорт Колымы имени Владимира Высоцкого. Модернизация также позволила включить в зону 4G трассу от воздушной гавани и участок проходящей рядом федеральной автомагистрали. Гости и жители региона по дороге из аэропорта теперь могут быстро отправить сообщение о своем прибытии коллегам или комфортно пообщаться по видеосвязи с родными и близкими.

«По данным аналитиков, пользователи в Соколе занимают второе место в области по объему потребления мобильного трафика. Для многих гостей региона этот населенный пункт становится стартовой точкой для знакомства с Колымой. Мы улучшили качество мобильной связи в Соколе, чтобы местные жители и пользователи, приезжающие в нашу область в качестве туристов или на работу, могли комфортно подключаться к LTE-связи — пользоваться мессенджерами, электронной почтой, развлекательными сервисами или государственными услугами», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев.