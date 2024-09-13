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«ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов

Количество аварийных вызовов, переданных «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренным службам с начала 2024 г., превысило 60 тысяч сообщений. За все время работы госинформсистемы, с 2015 г., водители нажимали кнопку SOS в машинах или устройство срабатывало автоматически при тяжелых ДТП более 400 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«60 тыс. аварийных вызовов принято от автомобилистов с начала этого года, общее число экстренных сообщений за время работы «ЭРА-ГЛОНАСС» превысило 402 тыс. На сегодняшний день к госинформсистеме подключено 11,5 млн автомобилей. Прирост показателя с начала этого года превысил 1,3 млн машин. Увеличение количества подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей повышает безопасность все большего числа водителей, пассажиров и пешеходов на дорогах страны», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

По словам главы компании, при тяжелых ДТП кнопка SOS срабатывает в автоматическом режиме, когда водители или пассажиры не в состоянии самостоятельно вызвать спасателей, не могут дотянуться или найти свой сотовый телефон. При этом пострадавшим в состоянии шока сложно объяснить свое местоположение. «ЭРА-ГЛОНАСС» передает в цифровом виде координаты и общие характеристики автомобиля в службы спасения в среднем за 19 секунд.

С помощью данных от «ЭРА-ГЛОНАСС» спасатели быстрее находят даже те автомобили, которые после аварии оказались вне зоны прямой видимости. Дополнительные данные о машине позволяют спрогнозировать количество пострадавших и более точно спланировать необходимые для оказания помощи мероприятия.

Сеть связи АО «ГЛОНАСС» объединяет зоны покрытия четырех крупнейших мобильных операторов, обеспечивая максимально доступную связь на всей территории России. Устройство вызова экстренных оперативных служб автоматически выбирает наилучший сигнал в данном месте и направляет вызов в систему, при недостаточном сигнале передает данные по СМС.

«"ЭРА-ГЛОНАСС" спасает тысячи жизней водителей, пассажиров и пешеходов ежегодно. По оценкам экспертов, благодаря системе примерно в два раза сокращается время до оказания медицинской помощи, а эти минуты и порой секунды часто становятся решающими в вопросе спасения человеческих жизней», — сказал Райкевич.

Минувшим летом «ЭРА-ГЛОНАСС» спасла годовалого малыша при ДТП в Сочи. Автомобиль сорвался с извилистой трассы в овраг и повис на дереве. Внутри оказались зажаты две женщины и ребенок. От удара автоматически сработала кнопка SOS, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС». По словам спасателей, благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС» они получили точные координаты, цвет и марку автомобиля, что позволило сэкономить драгоценное для спасения людей время.

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