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МТС обеспечила высокоскоростным интернетом самый южный остров России

МТС обеспечила мобильным интернетом стандарта LTE остров Фуругельма в Приморском крае - самый южный остров России. Теперь сотрудники Дальневосточного морского заповедника смогут использовать современные цифровые сервисы для работы, а туристы - делиться фотографиями и видео живописного острова в режиме онлайн. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы обеспечить комфортный доступ абонентов к цифровым сервисам, специалисты МТС организовали беспроводной канал связи между поселком Посьет и островом Фуругельма. Мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен на морском побережье острова. Также сеть LTE покрывает близлежащие локации материковой части Хасанского района - например, базу отдыха «Голубиный утес» и уникальный пляж «Трех границ» - место, где встречаются границы России, Китая и Северной Кореи.

«Развитие сети в популярных местах массового отдыха в Приморье - один из приоритетов нашей работы. Иногда в силу ряда географических особенностей, отсутствия энергетической инфраструктуры или особого статуса территории строительство базовых станций в рекреациях может быть затруднено. Тогда наши инженеры прорабатывают и внедряют альтернативные технические решения. Так, в бухте Окуневая уже несколько лет успешно работает базовая станция МТС на солнечных батареях. Ежегодно МТС модернизирует сеть и расширяет покрытие в местах массового отдыха. Так, только этом году мы запустили ВОЛС в Ливадию, расшили покрытие в центре Владивостока, а также обеспечили быстрым мобильным интернетом несколько малых населенных пунктов, популярных у любителей активного отдыха - Бровничи, Чистоводное, Архиповка. Наличие современной цифровой инфраструктуры повышает туристическую привлекательность региона и позволяет делать отдых более комфортным и безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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