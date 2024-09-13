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МТС расширила LTE-сеть в «этнографической столице» Сахалина

МТС расширила сеть высокоскоростного интернета в пгт Ноглики Сахалинской области. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования в северной части населенного пункта, скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%, а доступ к цифровым сервисам получили более 10 тыс. жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование МТС в пгт Ноглики обеспечивает связью четвертого поколения улицы Октябрьская, Физкультурная, Тымская, Невельского, а также Рыбный переулок. Теперь жители населенного пункта смогут более комфортно пользоваться самыми современными сервисами цифровой экосистемы: загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями.

«Мы продолжаем активно развивать и обновлять сеть как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах Сахалинской области. Повышенное внимание мы уделяем и популярным местах массового отдыха. Так, накануне МТС совместно с Минцифры и Правительством региона обеспечила высокоскоростной интернет на пляже «Садовники» и аэродроме «Пушистый». Также мы запустили беспроводную Wi-Fi сеть на острове Монерон, который можно назвать настоящей туристической жемчужиной Сахалина. Развитая ИТ-инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в регионе, но также способствует развитию туризма в регионе», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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