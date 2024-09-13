T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с «Яндекс Плюсом»

T2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с «Яндекс Плюсом» расширяет возможности подписки MiXX. Теперь пользователям доступен обновленный «Плюс» с расширенным каталогом фильмов и сериалов на «Кинопоиске», «Яндекс Музыкой» в качестве lossless и кешбэком баллами «Плюса». Об этом CNews сообщили представители T2

T2 продолжает работать над улучшением подписки MiXX, ориентируясь на запросы своих клиентов. Так, в обновленную мультиподписку добавляется «Яндекс Плюс». Он доступен для подключения в активных версиях MiXX – S, M, Max.

Для активации «Яндекс Плюса» необходимо привязать номер телефона, на который подключена подписка MiXX, к «Яндекс ID» или создать новый аккаунт. После этого пользователи смогут смотреть фильмы и сериалы на «Кинопоиске», слушать треки и подкасты в «Яндекс Музыке» в превосходном lossless-качестве, пользоваться кешбэком и баллами «Плюса» при поездках и покупках в сервисах «Яндекса». Абоненты также смогут без доплат добавить в свой аккаунт до трех близких.

MiXX закрывает больше потребностей пользователей. Теперь в подписке четыре онлайн-кинотеатра, два сервиса электронных и аудиокниг, два музыкальных сервиса и больше возможностей получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге. Кроме обновленного «Яндекс Плюса», в MiXX входят Wink, PREMIER, «VK Музыка», «ЛитРес», Ozon Premium, сервис «Пакет» и др. Пользователь может самостоятельно выбрать сервисы, которые соответствуют его интересам и образу жизни. Абонентская плата за подписку MiXX в зависимости от версии составляет от 300 до 500 руб. в месяц.