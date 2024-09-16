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МТС подключила к своей сети Верхние Куларки, Верхнюю Куэнгу и Алию

МТС сообщает о запуске высокоскоростного мобильного интернета и сверхчеткой голосовой связи в трех селах Сретенского района Забайкальского края. Более 1200 жителей поселков могут с комфортом пользоваться экосистемными сервисами МТС.

Сеть МТС доступна на всей территории сел Верхние Куларки, Верхняя Куэнга и Алия, расположенных в бассейне реки Шилки и ее притоков. Скорости мобильного интернета позволяют жителям смотреть видео и сериалы в HD-качестве, общаться в мессенджерах, загружать контент в соцсетях и совершать видеозвонки. Производственным компаниям использовать мобильный интернет для подключения сервисов контроля и безопасности, а фермерам и сельскохозяйственным организациям искать рынки сбыта продукции.

«Сретенский район – непростой с точки зрения подключения телеком-инфраструктуры. Рельеф местности сложный – здесь расположены несколько крупных хребтов, а долины рек узкие с крутыми склонами. Подключение к сети LTE даст дополнительный импульс для развития многих сфер, от внутреннего туризма, онлайн-торговли, предпринимательства до народных промыслов и местной культуры», - отметил технический директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.

Ранее МТС запустила сеть LTE в селах Горный Зерентуй, Цаган-Ола и Бальзой.

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