T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает, что Наталия Рунова заняла пост заместителя генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом. Александр Мнацаканьян возглавил управление по стратегическому планированию компании. Об этом CNews сообщили представители T2.

В новой роли Наталия Рунова сосредоточится на укреплении HR-бренда и сохранении репутации оператора как сильного и привлекательного работодателя. Ранее в качестве директора по операционной поддержке персонала и трудовым отношениям Т2 Наталия обеспечивала HR-сопровождение всех крупных федеральных проектов компании за последние 10 лет. Она выступала лидером таких значимых инициатив, как централизация HR-функции, запуск HR ОЦО, развитие программ регионального кадрового резерва, цифровизация HR-продуктов и услуг. На посту главы управления Наталия Рунова сменила Елену Иванову, под руководством которой Т2 построила сильный HR-бренд.

Наталия Рунова обладает большим профессиональным опытом в сфере управления персоналом. До прихода в Т2 в 2014 г. она занимала различные управленческие позиции в HR-подразделениях крупных компаний: Lucent Technologies, «Вымпелкома», «Сибура», X5 Group. Наталия окончила Санкт-Петербургский государственный университет, завершила программы дополнительного образования INSEAD, IMISP, бизнес-школы «Сколково», РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом

Александр Мнацаканьян, занявший пост заместителя генерального директора по стратегическому планированию, ранее отвечал за актуализацию стратегии компании с учетом амбициозных целей и на новой должности продолжит адаптировать ее к новым вызовам. Он присоединился к компании в 2013 году в роли координатора масштабного проекта по интеграции Т2 и мобильных активов «Ростелекома». После его успешного завершения Александр продолжил свою карьеру в блоке стратегического планирования. Он участвовал в разработке и реализации инициатив по запуску коммерческих операций Т2 в Ярославле, Иванове, Хабаровске. Кроме того, занимался подготовкой сделок M&A по усилению инфраструктурного ИТ-ландшафта компании. До прихода в Т2 Александр возглавлял проектные группы в ГК «Волга-Днепр» и руководил проектами финансового департамента Sanofi. Александр окончил бакалавриат и магистратуру по стратегическому менеджменту и корпоративному управлению НИУ ВШЭ в 2014 г., имеет степень MBA Венского университета экономики и бизнеса.

Александр Мнацаканьян, заместитель генерального директора по стратегическому планированию

Антон Годовиков, генеральный директор Т2: «Я поздравляю коллег с назначением. Уверен, что работа Наталии на посту главы HR-функции позволит нам укреплять репутацию Т2 как сильного работодателя, преумножать лучшие практики внутри компании и отвечать на новые вызовы. Не менее интересные задачи ждут Александра. В последние годы Т2 заметно усилила свое положение на рынке, что доказывают объективные показатели. Однако для нас важно не просто сохранить завоевания, но привести компанию к первому месту на рынке мобильной связи. Это намерение не может не опираться на грамотную стратегию, способность угадывать рыночные тренды и обращать их на пользу компании. Желаю Наталии и Александру, их командам продолжать достигать новых амбициозных целей в духе других правил Т2».