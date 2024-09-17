МТС улучшила связь на эскалаторной галерее «Воробьевы горы»

МТС обеспечила связь и скоростной мобильный интернет на эскалаторной галерее на Воробьевых горах, связывающей одноименную станцию Сокольнической линии Московского метрополитена с улицей Косыгина.

Эскалаторная галерея была открыта в 1959 г., в 1983 г. из-за оползней пришла в аварийное состояние и была выведена из эксплуатации. В 2020 г. мэрия Москвы приняла решение о ее восстановлении, в конце 2022 г. после обширного комплекса работ – демонтажа старых конструкций, укрепления склона, установки свай, нового фундамента и трех эскалаторов длиной 68 м – галерея вновь заработала и теперь поднимает пассажиров от Лужнецкого метромоста на высоту 34 м до смотровой площадки, парковой зоны, Московского дворца пионеров и комплекса зданий возле МГУ.

«Компания МТС первой из телеком-операторов организовала качественное indoor-покрытие внутри этого уникального инженерного и архитектурного сооружения, которое вновь пользуется большой популярностью. Ко Дню города наши инженеры перенастроили отдельной сектор основной базовой станции на станции «Воробьевы горы» и установили внутренние антенные системы вдоль всей эскалаторной линии. Таким образом наши абоненты получили возможность пользоваться бесперебойной голосовой связью и интернетом со скоростью до 300 Мбит/c на всем протяжении галереи – как и на остальных объектах московского метро», — отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

«Нам важно предоставлять пассажиру сервис высокого уровня на всей транспортной инфраструктуре. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря надежной связи в метро и на прилегающих объектах можно быть уверенным, что важный звонок не сорвется, а загрузка нужной информации не займет много времени», — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.