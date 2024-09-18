«Эвотор» автоматизирует магазины «Около»

ИТ-компания «Эвотор» обеспечила кассовым оборудованием и ПО магазины «Около» франшизы X5.

Франшиза магазинов малого формата «Около» запущена X5 в конце 2023 г., сейчас в сети уже более 300 магазинов по всей стране. По модели прямой франшизы X5 обеспечивает снабжение магазинов, а также предоставляет торговое оборудование и готовое решение для кассовой зоны: POS-систему «Эвотора» и программное обеспечение. Сейчас по прямой франшизе на решении «Эвотора» работает более 30 магазинов сети в Москве и Московской области.

Основа POS-системы ― Power, который выполняет функции POS-компьютера, фискального регистратора и экрана покупателя (входит в Реестр российской продукции). К нему подключается всё необходимое периферийное оборудование в кассовой зоне: сканер, пинпад, принтер этикеток, денежный ящик. Экран Power расположен лицом к покупателям ― для показа акционных предложений, состава чека и QR-кода. Кассир работает на сенсорном мониторе в кассовой программе «Эвотора». Поставляемое ПО полностью поддерживает все законодательные требования (54-ФЗ, Маркировка, ЕГАИС) и обеспечивает выгрузку в «1С» для бухучета.

Франчайзи могут отслеживать работу магазинов (выручка, продажи, средний чек, ходовые товары) в личном кабинете «Эвотора@, на ПК или в мобильном приложении. Также в комплекте ПО для «Около» «Эвотор» предоставляет товароучётную систему «Управление ассортиментом». Она позволяет быстро осуществлять приемку, обновлять цены, планировать закупки, анализировать продажи.

Кроме того, встроенная программа лояльности «ЭвоБонус» интегрирована с программой лояльности Х5. Так что делая покупки в «Около», участники «Х5 Клуб» могут накапливать бонусные баллы.

Николай Алексеев, руководитель информационных систем «Около», сказал: «Выбирая кассового партнера, мы учитывали следующие факторы. Во-первых, POS-система должна быть достаточно мощной, чтобы обслуживать большой поток покупателей. Во-вторых, занимать минимум места на прилавке, потому что «Около» — это магазины малого формата, от 60 кв. м. В-третьих, цена решения должна быть доступной для франчайзи. Для нас, как для франчайзера, также была важна интеграция «Около» в программу «Х5 Клуб». Опыт использования системы автоматизации «Эвотора» в «Около» с конца 2023 г. подтверждает надёжность и стабильность этого решения».

Вячеслав Предыбайло, директор по отраслевым решениям «Эвотора», отметил: «Под «Около» мы разработали комплексное решение ― комплект оборудования и ПО, которое должно быть полностью готовым для работы «из коробки». Специалисты «Эвотора@ помогают с запуском на точке и при необходимости могут удаленно настроить или обновить ПО. Такая схема позволяет франчайзеру быстро масштабировать сеть».

Решение «Эвотора» собирается как конструктор под потребности заказчика и с учетом специфики его бизнеса. Это позволяет использовать его для разных сегментов: продуктовая или непродуктовая розница, HoReCa или сфера услуг.