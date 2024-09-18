МТС разогнала мобильный интернет к Всероссийскому туристическому форуму в Хабаровске

МТС прокачала сеть в районе набережной Амура в преддверии предстоящего масштабного фестиваля «Открой Дальний Восток» и первого фестиваля «ГастроХаб», которые пройдут в рамках Всероссийского туристического форума с 20 по 22 сентября 2024 г. в Хабаровске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Прокачать сеть удалось с помощью рефарминга — перевода частот, выделенных под поколение связи 2G, на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). Рефарминг позволил повысить скорость мобильного интернета на четверть. Модернизация сети LTE позволила абонентам получить дополнительный доступ к технологии высококачественной голосовой связи VoLTE, которая обеспечивает реалистичное звучание голоса и моментальное соединение.

На фестивале «Гастрохаб» будут представлены региональные блюда, мастер-классы, дегустации и конкурсы. Также на набережной пройдут мероприятия фестиваля «Открой Дальний Восток»: «Улица районов Хабаровского края», лекторий «Открываем мир вместе», «Детский туристический форум» и другие активности. Стабильный и скоростной интернет на набережной, где пройдут основные активности, позволит гостям города и посетителям фестиваля оперативно делиться эмоциями в социальных сетях.

«Качественная связь является важнейшим фактором для комфортного пребывания гостей на мероприятиях такого уровня. Рефарминг сети — это технологическое обновление, которое позволяет увеличить пропускную способность, повысить скорость мобильного интернета и обеспечить устойчивый сигнал во время массовых мероприятий. Поэтому мы уделили особое внимание модернизации сети на набережной, где пройдет фестиваль «ГастроХаб», который, несомненно, придется по душе гостям жителям Хабаровска», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.