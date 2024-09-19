МТС запустила LTE на Большом Золотом кольце в Рязанской области

МТС, цифровая экосистема, установила дополнительное телеком-оборудование на участке Большого Золотого кольца в Рязанской области. Новое качество связи получили села Малиновка, Криуша и Ласковский, которые находятся на трассе между Рязанью и городом Гусь-Хрустальный Владимирской области. В результате проведённых работ скорость мобильного интернета в сёлах выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Участок от Владимирской области до Рязани – протяженный и лесистый, поэтому задачей МТС было обеспечить связью трассу, установив дополнительное телеком-оборудование в транзитных населенных пунктах, в которых имеется вся инфраструктура для путешественников. Например, в Ласковском туристы могут дополнить свои впечатления от древних городов Малого и Большого Золотого кольца прогулками на лошадях: здесь находится конный клуб «Рязанский табунок», где можно также перекусить и остаться на ночь. Мобильная связь необходима также для спортсменов, которые приезжают на тренировки и соревнования из Рязани и окрестных сел.

В Криуше, краю лесов и озер туристы могут отправиться на пешие прогулки или остаться в одной из зон отдыха. А в Малиновке находится комплекс автозаправочной станции и автосервиса, где после длительной дороги можно провести осмотр транспорта и сделать запас топлива для дальнейшего путешествия. Скоростной мобильный интернет МТС на этих участках позволит пользоваться быстрой онлайн-оплатой, запускать в дороге фильмы онлайн, музыкальные сервисы, следовать по навигатору и загружать другие туристические платформы.

«Мы видим тренд на короткие поездки, которые осуществляются, как правило, малыми группами и чаще на личных автомобилях. В таких путешествиях туристы буквально «с колес» выбирают достопримечательности, ищут уже в пути интересные локации и ждут приятных открытий. Рязанский участок Большого Золотого кольца как раз подходит для искушенного туриста, который хотел бы узнать историю малых городов и поселков, чья историческая и культурная значимость порой не меньше признанных туристических центров. Это, например, Михайлов, Касимов, Солотча и другие места, к которым можно проехать по этой трассе. Теперь там есть высокоскоростной мобильный на всем протяжении», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.