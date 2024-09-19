САТЕЛ объявил о выходе новой версии РТУ. Пользователей ждут важные обновления

Для развития цифровых решений корпоративной связи необходимо не только поддерживать существующие технологии в актуальном виде, но и разрабатывать новые эффективные инструменты для коммуникаций. ИT-компания САТЕЛ представила новую версию РТУ («Российский Телефонный Узел») — флагманского решения для создания распределенных и локальных сетей унифицированных коммуникаций. Новая версия РТУ включает не только изменения в работе платформы, но и добавление нового функционала. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

РТУ – многокомпонентное программное решение для создания качественной корпоративной связи. Кроме голосовой связи платформа может включать мессенджер, видеоконференцсвязь, чат-боты и голосовые роботы, модуль диспетчерской и селекторной связи и другие инструменты. РТУ интегрируется в системы предприятия, унифицирует различные корпоративные сервисы, легко масштабируется и адаптируется под любые задачи заказчика.

В частности, в новой версии РТУ улучшена возможность сохранения голосовой связи при аварийном отключении. Главная особенность — при переключении на резервный сервер во время обрыва соединения состояние вызова сохраняется. Благодаря этому абоненты не заметят сбоя в системе и смогут продолжить разговор в штатном режиме.

Добавлена поддержка технологии SSO (единое окно входа), предоставляющая упрощенный доступ к корпоративным приложениям и сервисам под единой учетной записью. Технология SSO обеспечивает высокий уровень безопасности аутентификации, снижает риск потери данных, оптимизирует работу администраторов при предоставлении доступа пользователей к нескольким платформам и приложениям. Также были выполнены важные доработки в области информационной безопасности для соответствия требованиям рынка.

Появилась поддержка протокола SIPREC, что позволяет выбирать между использованием внутреннего функционала записи разговоров или взаимодействия с внешними системами, например с системой записи САТЕЛ СИЗАР.

Кроме того, обновления коснулись и линейки телефонов РТУ, производством которых также занимается САТЕЛ. Была проведена автоматизация процессов, которые раньше приходилось выполнять вручную: авторегистрация новых телефонных аппаратов без учетной записи устройства, а также появилась функция ротационного рабочего места (Extension Mobility) с возможностью авторизации телефона под номером и ПИН-кодом абонента.

Для некоторых моделей телефонов РТУ были оптимизированы важные функции: управление участниками в ходе конференции, отправка команды на перезагрузку устройств с веб-интерфейса, включение и выключение услуг и др.

«РТУ от компании САТЕЛ – эффективное решение для корпоративной связи, зарекомендовавшее себя успешными интеграциями в рабочие процессы крупнейших российских предприятий, многолетней поддержкой, развитием и регулярным масштабированием сети в рамках сотрудничества, – сказал Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании САТЕЛ. – Мы рады, что в этом году РТУ стал еще лучше, благодаря чему продолжает удерживать высокие позиции на рынке современных унифицированных коммуникаций».