CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Автомагистрали Юга на связи: установлены новые скорости курортных направлений

Краснодарский край продолжает встречать путешественников солнечной погодой и теплым морем. Для любителей активных поездок по Югу «МегаФон» повысил скорость мобильной передачи данных на 45%, запустив новые телеком‑объекты с поддержкой LTE в местах повышенной нагрузки на сеть на крупных автомагистралях. Абоненты уже оценили комфорт в работе с онлайн‑ресурсами — c начала 2024 г. дата‑трафик здесь вырос почти в 1,7 раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При расширении инфраструктуры связи специалисты учли особенности природного рельефа и места с наиболее плотным транспортным движением. Так, в Дефановке инженеры «МегаФона» развернули среднечастотный диапазон, охватив участок трассы М-4 «Дон» по направлению к Геленджику. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость передачи данных. Отвлечь ребенка мультфильмом в дороге, послушать музыку или изучить информацию в Сети о ближайших достопримечательностях теперь абоненты могут на максимальной скорости до 100 Мбит/с.

В зону действия новых базовых станций попали и дорожные ответвления М-4 «Дон» автодороги А-147 в Туапсе и Джубге. Трасса ведет в «жемчужину» РоссииСочи. Апгрейд снизил нагрузку на сеть и дополнить оборудование современным диапазоном LTE-1800, позволяющим разгонять мобильный интернет до 150 Мбит/с. При таких показателях можно переслать в мессенджерах до 20 фотографий размером 3 МБ за 5 секунд.

«Мы продолжаем обеспечивать наших абонентов высоким качеством связи и мобильного интернета в любой точке Краснодарского края, который круглогодично принимает туристов. Как показывает big data оператора, россияне на 35% стали чаще гостить на Кубани год к году. С увеличением турпотока, растет и потребление трафика. В этом году местные и приезжие потратили на 51% больше ГБ, чем за аналогичный период 2023 г. Наиболее часто здесь бывали москвичи, петербуржцы, татарстанцы, новосибирцы и ростовчане», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!

Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

Оборотные штрафы за утечки персональных данных могут ввести в России до конца года

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: