МТС помогла нижегородцам избавиться почти от 12 миллионов спам-звонков за прошедшее лето

МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Нижегородской области за летние месяцы 2024 г. За это время антиспам-решения МТС на основе больших данных (Big Data) помогли заблокировать почти 12 млн вызовов от спамеров и мошенников.

С июня по август 2024 г. количество заблокированных входящих звонков в Нижегородской области выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 11 секунд. Антиспам система не только сэкономила время пользователям Нижегородской области, автоматически отвечая на звонки или предупреждая о возможном спаме, но также защитила их от серьезных последствий, таких как потеря денег, утечка персональных данных и угрозы со стороны телефонных мошенников. Наиболее активно звонили спамеры с рекламными предложениями, представители финансовых организаций, коллекторы и возможные мошенники.

«В наше время спам-звонки стали настоящей напастью, отнимая время и нервы. Но с помощью современных цифровых решений можно эффективно бороться с этой проблемой. С начала 2024 г. мы предотвратили более 19 млн нежелательных звонков в Нижегородской области, что позволило нашим абонентам сосредоточиться на важных делах и не отвлекаться на раздражающие звонки. «Защитник» от МТС автоматически блокирует нежелательные вызовы с подозрительных номеров, а также предоставляет расшифровку разговоров, помогая избежать мошенничества и сохранить спокойствие», – сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.