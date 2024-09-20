«Обит» обеспечивает бесперебойную работу сетевой инфраструктуры спортивных объектов ФК «Зенит»

ФК «Зенит» с целью повышения надежности собственной инфраструктуры привлек оператора ИТ-решений «Обит» по вопросам оптимизации работы сетевого оборудования и предоставления оперативной технической поддержки.

В связи с переориентаций фокуса ИТ-команды футбольного клуба на другие направления перед «Обит» была поставлена задача изучить текущую сеть, а также оперативно решать вопросы, возникающие во время её эксплуатации. В ходе проекта специалистами компании «Обит» была проанализирована сетевая инфраструктура на ключевых спортивных объектах клуба, включая стадион «Газпром Арена» и тренировочные площадки. Специалисты организовали проверку настроек и конфигураций, предложили решения по устранению обнаруженных недостатков. В частности, одним из направлений работы стало улучшение системы мониторинга и управления процессами идентификации для поддержки контроля доступа сотрудников клуба к корпоративным ресурсам через внутренние и внешние сети.

Экспертиза и техническая помощь со стороны оператора ИТ-решений позволила стабилизировать работу сетевой инфраструктуры на основных спортивных объектах клуба, своевременно устранить технические неисправности и поддержать высокий уровень обслуживания клиентов футбольного клуба.

«Мы взялись за проект для «Зенита», стремясь в кратчайшие сроки организовать надежную поддержку сетевого периметра одного из лучших футбольных клубов России. Для нас крайне ценна возможность внести свой вклад в создание комфортных условий для людей, непосредственно взаимодействующих с футбольным клубом — игроков, персонала и болельщиков», — отметил Кирилл Строганов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Обит».