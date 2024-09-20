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В 2024 г. МТС заблокировала в Абакане более 11 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям республики Хакасия за 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС с начала 2024 г. заблокировала более 11 млн вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего спам-звонков жители Хакасии получили летом 2024 г. — в июне, июле и августе, причем количество заблокированных вызовов в 2024 г. по сравнению с летними месяцами 2023 г. выросло вдвое. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Популярность сервиса МТС «Защитник», который блокирует спам-звонки, заметно выросла — жители Хакасии не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера телефонов и не вступают в диалог в том числе с мошенниками. Высокую эффективность этого сервиса подтверждают необходимые тесты. Так, за первое полугодие количество заблокированных спам-звонков жителям республики по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года выросло на 38%», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

С начала 2023 г. общий объем заблокированных нежелательных звонков в Хакасии превысил 23 млн минут или 266 млн секунд. Средняя длительность одного заблокированного вызова — 11 секунд. Чаще всего жителям республики пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями и опросами, коллекторы и финансовые организации.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут заблокированы. Злоумышленник или спамер не дозвонится абоненту. В остальных случаях сервис помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым — спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

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