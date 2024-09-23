CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Еще в 22 населенных пунктах Марий Эл появился 4G-интернет «МегаФона»

Более 5 тыс. жителей небольших сел и деревень в 11 районах Республики Марий Эл получили доступ к современным цифровым сервисам в сети оператора. Это стало возможно благодаря второму этапу федерального проекта по устранению цифрового неравенства — УЦН 2.0.

Связь «МегаФона» появилась в 22 населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Теперь абоненты оператора в этих поселениях могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 50 Мбит/с. При таких условиях можно скачать полнометражный фильм хорошего качества всего за пять минут или без задержки присоединиться к онлайн-семинару. Стабильный сигнал облегчает выполнение повседневных задач, таких как передача показаний счётчиков, запись в поликлинику и оформление документов.

«Сотрудничество с Министерством цифрового развития Марий Эл позволило обеспечить даже самые удаленные села и деревни доступом к востребованным цифровым сервисам. Спрос на мобильный интернет в сельской местности неуклонно растет. Показательным примером служит Горномарийский район, где в среднем на одного абонента приходится 42 ГБ трафика в месяц — на треть больше, чем на жителя республиканской столицы», — сказал Алексей Кошкин, директор «МегаФона» в Марий Эл.

Инженеры использовали средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволило пользователям выходить в Сеть, работать с приложениями и загружать большие объемы информации даже во время пиковых нагрузок. Также сельские жители получили возможность звонить по технологии VoLTE, которая обеспечивает одновременное общение и доступ к необходимым цифровым сервисам.

Технические специалисты провели работы в поселке Черное Озеро, селах Моркиялы, Токтайбеляк, деревнях Микушкино, Еникеево, Нижние Шелаболки, Четнаево, Чуваш-Отары, Малая Кужмара, Большое Опарино, Лопово, Паганур, Юж-Толешево, Фадейкино, Досметкино, Елембаево, Большой Кугланур, Чирки, Ананур, Лужала, Лоскутово, Тапшер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

Не платят программистам – озолотят в телекоме. В России бешеный рост зарплат связистов на фоне стагнации в ИТ

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники

В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: