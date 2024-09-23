Inline Technologies протестировала IP-АТС «Агат CU» в среде Alcatel-Lucent Enterprise

Inline Technologies провела функциональное тестирование работы УПАТС «Агат CU-7212» в распределенных телефонных сетях, построенных на базе станций Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (OXE) версий 10.x, 11.x и 12.x.

Тестирование обусловлено наличием у заказчиков Inline Technologies обширной установленной базы оборудования телефонии Alcatel-Lucent Enterprise, текущая поддержка и ремонт которого сильно усложняются, и тем более затруднено полноценное развитие телефонной сети на данной платформе. Для выхода из этой ситуации Inline Technologies исследует возможности интеграции существующей инфраструктуры с альтернативными телекоммуникационными продуктами, в первую очередь включенными в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. К таким, в частности, относится и линейка IP-АТС корпоративного уровня «Агат CU».

Программа испытаний включала в себя серию тестов по установлению и поддержке телефонной связи по протоколу SIP между УПАТС «Агат CU-7212» и Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise. При этом, помимо передачи собственно аудиоинформации, проверялась корректность транслирования номеров и имен на русском и английском языках. Отдельно были продиагностированы сервисы перевода, передачи, удержания и возврата вызова, а также аудио-конференц-связи между абонентами обеих АТС.

Результаты тестирования не выявили каких-либо технических проблем на стороне УПАТС «Агат CU-7212» при взаимодействии со станциями OXE, а также зафиксировали корректное и всестороннее функционирование сервисов отечественного комплекса.

Дополнительно инженеры Inline Technologies помогли производителю, компании «Агат-РТ», проанализировать и оптимизировать параметры межстанционной SIP-интеграции «Агат CU-7212» с OXE.

«Тестирование АТС серии «Агат-CU» – это продолжение наших лабораторных испытаний сопряжения отечественных продуктов с телефонным оборудованием Alcatel-Lucent Enterprise, – сказал руководитель отдела унифицированных коммуникаций Inline Technologies Александр Пилюгин. – По нашей оценке, УПАТС «Агат CU-7212» можно использовать как составную часть сети взаимосвязанных станций Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise и при расширении узлов, и при добавлении новых. Кроме того, эти АТС могут применяться для замены вышедшего из строя оборудования Alcatel-Lucent Enterprise, допустимо рассматривать их и как решение для полного замещения иностранной продукции. Хочу отметить, что мы уже начали использовать IP-АТС «Агат CU-7212» при модернизации телефонных систем на базе Alcatel-Lucent Enterprise в государственных учреждениях и ведомствах».