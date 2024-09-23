Модуль «Р7-Команда» для Android получил крупное обновление

Модуль «Р7-Команда» для устройств на базе Android от «Р7-Офис» получил крупное обновление. Теперь пользователям доступны новые возможности: передача прав на модерацию конференции, возможность закрепления участника в окне звонка, а также управления микрофоном и видеокамерой участников в конференциях без модерации, статус занятости «в звонке» и другое. А ещё — комната ожидания и множество улучшений в дизайне приложения.

Функционал «Р7-Команда» для Android в обновлении приближает возможности приложения к десктопной версии. Например, теперь права модератора конференции при переходе личного звонка в групповой один из участников звонка может передать приглашенным. Делается это через контекстное меню участника, которому нужно передать полномочия.

Расширены возможности коммуникации с внешними участниками. Теперь можно переходить в чат с внешним пользователем, который подключился к конференции по ссылке: соответствующий пункт появился в контекстном меню участника звонка. А ещё доступен звонок участнику группы, добавленному по номеру телефона. Делается это в контекстном меню участника группы приложения здесь появился пункт «Позвонить».

Еще одно нововведение даёт возможность администратору в немодерируемых звонках и конференциях закреплять одного из участников на главном экране звонка, а также управлять камерами и микрофонами участников ради обеспечения комфорта в общении — например, если в разговор вклиниваются посторонние шумы от микрофона кого-то из собеседников.

В новой версии «Команды» для Android можно включить отображение пользовательского статуса «В звонке» — так люди будут видеть, что данный пользователь сейчас для беседы не доступен. Включается функция в настройках, в разделе «Приватность и безопасность».

Пользователям Android-устройств стала доступна и «Комната ожидания». При попытке вступления таких пользователей в групповые чаты формируются заявки, рассмотрением которых занимается администратор группы. Включается функция в окне редактирования группы.

Продолжается и работа над интерфейсом, который в новой версии получил множество обновлений, стал более современным и удобным для пользователя.

Также теперь модуль «Р7-Команда» доступен для скачивания в магазине приложений Rustore.