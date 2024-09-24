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«МегаФон» ускорил интернет в самом северном районе Мурманской области

Скорость передачи данных в смартфонах абонентов Печенгского района выросла на 30% благодаря прошедшей модернизации сети. Новые телеком-объекты появились в поселках на самой северной территории Мурманской области, расположенной за Полярным кругом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» в населенных пунктах Корзуново и Никель установили новое телеком-оборудование и запустили высокочастотные диапазоны сети LTE, которые эффективны для увеличения скорости мобильного интернета. Почти 10 тыс. местных жителей смогут работать и учиться удаленно, обмениваться новостями с друзьями и родными в соцсетях, а также пользоваться цифровыми сервисами. Благодаря новому оборудованию максимальная скорость мобильного интернета в Корзуново достигает 35 Мбит/с, в Никеле — 40 Мбит/с.

Цифровые улучшения затронули улицы, где расположены школы, больницы, магазины и заведения общепита. Новое оборудование в поселках работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях.

Расширение инфраструктуры также позволило жителям региона использовать технологию быстрых дозвонов VoLTE. С ее помощью можно разговаривать по телефону и одновременно пользоваться интернетом, а связь устанавливается за несколько секунд. Как показывает статистика «МегаФона», 56% звонков жители Печенгского района Мурманской области совершают по интернету.

Потребление трафика в малых населенных пунктах Печенгского района за последний год выросло почти в два раза. В среднем ежемесячно абоненты только в Корзуново и Никеле прокачивают около 20 ТБ, что сопоставимо с беспрерывным просмотром трансляций матчей по футболу в формате Ultra HD в течение четырех месяцев.

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