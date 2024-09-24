«МегаФон» ускорил интернет в столице огородников Ярославской области

«МегаФон» ускорил интернет в столице огородников Ярославской области. Теперь все желающие полюбоваться озерными пейзажами и древней архитектурой Поречья-Рыбного смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы на своих смартфонах. Новое оборудование «МегаФона» работает в стандарте 4G, обеспечивая полторы тысячи жителей и приезжих туристов стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит⁄с.

В Ярославской области существует поселок, где огородничество — это не хобби, а профессия. Поречье-Рыбное был известен еще в дореволюционной России своим разведением зеленого горошка и цикория, а также строительством консервных заводов. Находится на берегу озера Неро в Ростовском районе недалеко от федеральной трассы М8 «Москва‑Холмогоры».

Для качественного 4G-покрытия в центре поселка инженеры компании спланировали размещение инфраструктуры и развернули дополнительный слой LTE таким образом, чтобы ускорить мобильный интернет. В периметр улучшений попали объекты туристической и социальной инфраструктуры, образовательные, культурные и медицинские учреждения.

Туристы из разных уголков страны смогут изучить местные традиции овощеводства в Музее «Поречский огородник», сфотографировать и за считанные секунды выложить в сеть купеческие каменные постройки и храмовые комплексы, включая самую высокую колокольню в России. Согласно обезличенной статистике оператора, достопримечательности старинного Поречья-Рыбного особенно интересны абонентам, приезжающим из Москвы, Владимира и Иваново.

«Чтобы наши клиенты, отдыхающие или работающие в сельской местности, могли пользоваться мобильной связью без ограничений, мы оперативно модернизируем и расширяем телекоммуникационную инфраструктуру, увеличивая канальную емкость оборудования. Новое качество мобильного интернета стало также доступно ещё в четырех небольших локациях района — деревнях Итларь, Дертник, Михайловское и селе Пужбол, где суммарно проживает около 2 тыс. человек. После проведенных работ скорость передачи данных выросла примерно на треть — до 40 Мбит⁄с», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.