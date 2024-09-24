CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС оцифровала остров с самой большой тисовой рощей в мире

МТС обеспечила мобильным интернетом стандарта LTE живописный остров Петрова в Приморском крае, входящий в состав Лазовского заповедника. Теперь ученые-биологи и туристы, посещающие остров, смогут комфортно использовать современные цифровые сервисы для работы, исследований и отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование и организовали беспроводной канал связи между пгт Преображение и островом Петрова. Сеть LTE покрывает северо-восточную часть и морское побережье острова. Также интернет на скорости до 40 Мбит/с стал доступен на базах отдыха, расположенных в нескольких километрах от острова - в бухте Петрова.

Остров Петрова - один из наиболее интересных и ценных объектов экологического туризма на Дальнем Востоке. Остров входит в состав Лазовского заповедника, и посетить его можно только в теплое время года в составе организованных групп. Остров Петрова называют естественным «ботаническим садом» - там произрастает более 400 видов редких растений, среди них - женьшень, лимонник, элеутерококк и аралия. Но больше всего остров Петрова знаменит своей многовековой тисовой рощей. В таком количестве тис не встречается ни на одном острове мира. Об острове ходит масса легенд. Самая известная, что тисы на острове высажены в виде иероглифов, значение которых ученые не могут разгадать.

«С помощью Big Data и искусственного интеллекта мы постоянно анализируем популярные у приморцев места для прогулок и отдыха, чтобы обеспечить доступ в интернет. Наши данные показывают, что даже на отдыхе в таких «местах силы», как остов Петрова, приморцы редко практикуют цифровой детокс. Потому МТС продолжает развивать сеть LTE в самых живописных и популярных местах отдыха. Когда в силу особого статуса территории строительство базовых станций в рекреациях затруднено, инженеры внедряют альтернативные технические решения, чтобы не нарушать экосистему заповедных зон. Наличие современной цифровой инфраструктуры повышает туристическую привлекательность региона и позволяет делать отдых более безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники

Не платят программистам – озолотят в телекоме. В России бешеный рост зарплат связистов на фоне стагнации в ИТ

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: