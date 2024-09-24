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За лето 2024 г. МТС заблокировала в Красноярске более 15 миллионов спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Красноярского края за лето 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС за летний период заблокировала более 15 млн вызовов, а с начала года — более 35 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым «урожайным» на спам-звонки летним месяцем 2024 г. в Красноярском крае стал август. В целом за 2024 г. красноярцам чаще всего звонили со спамом именно летом — в июне, июле и августе, причем количество заблокированных вызовов в 2024 г. по сравнению с летними месяцами 2023 г. выросло на 75%. Антиспам-защита не только сэкономила время своим пользователям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Наша умная система блокировки спама позволяет абоненту любого оператора связи узнать, кто звонит, даже если номера нет в телефонной книге, а также пожаловаться на нежелательный звонок. Мы наблюдаем эффективность наших антиспам решений — за первое полугодие 2024 г. количество заблокированных спам-звонков жителям Красноярского края по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года выросло на 40%», — сказал директор красноярского филиала МТС в Красноярском крае.

С начала 2023 г. общий объем заблокированных нежелательных звонков в Красноярском крае превысил 13 млн минут, что составляет более 24 лет несостоявшихся разговоров. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе — 11 секунд. Чаще всего жителям края пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями и опросами, коллекторы и финансовые организации.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут заблокированы. Злоумышленник или спамер не дозвонится абоненту. В остальных случаях сервис помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым — спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

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