CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшила связь на севере Томской области

МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета в городе Стрежевом и селе Александровском Томской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С учетом постоянно растущего интернет-трафика МТС установила дополнительное оборудование на территории 4-мкр в городе Стрежевом, а также в районе улицы Оруджева в селе Александровском Томской области. Увеличение емкости сети и скорость интернета LTE до 100 Мбит/с позволило заметно ускорить загрузку «тяжелого» контента – видео, музыки и фотографий.

В результате технических работ снизилась нагрузка на существующую инфраструктуру, а цифровые сервисы стали доступнее даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Местные жители с комфортом могут пользоваться возможностями мобильного интернета для учебы, удаленной работы и досуга.

«Скоростной мобильный интернет сегодня – услуга первой необходимости, в разы более востребованная, чем голосовая связь. Поэтому мы следим за нагрузкой на сеть и планомерно обновляем ее там, где это необходимо. Например, в начале этого года мы установили новые базовые станции вблизи улиц Транспортной и Строителей в Стрежевом, а в пригороде – в районе СОТ «Кедр» – обновили действующее оборудование. И теперь, по прошествии полугода, мы вновь усилили сеть на стратегически важной для себя территории – севере Томской области», – отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: Low-code должен быть настоящим лоу-кодом

Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора

Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM

Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: