CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС включила LTE-сеть в отдаленном селе Газимуро-Заводского округа Забайкалья

МТС сообщает о запуске в селе Бурукан Забайкальского края. Более 240 жителей отдаленного населенного пункта получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Газимуро-Заводской округ называют центром горнорудной промышленности Забайкальского края. С момента освоения региона здесь велась добыча серебра, а позже были разведаны крупные залежи полиметаллических руд. Сегодня на территории округа действует несколько горно-обогатительных комбинатов, занимающихся добычей полезных ископаемых, где трудятся жители округа и вахтовые работники. Запуск сети LTE в Бурукане, позволит сотрудникам горнорудных предприятий использовать цифровые сервисы для мониторинга транспорта, перевозку грузов и обеспечения безопасности сотрудников.

«Бурукан удаленное таежное село. Скоростной мобильный интернет позволит жителям пользоваться мессенджерами, приложениями мобильных банков и госуслуг, загружать видео и фото в социальные сети, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, начинать собственный бизнес на онлайн-платформах и удаленно учиться. МТС продолжит реализовать программу развития сети в регионе, обеспечивая покрытие в отдаленных и труднодоступных территориях края. Так, недавно скоростной мобильный интернет пришел в села Горный Зерентуй, Цаган-Ола и Бальзой», - отметил технический директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники

Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: