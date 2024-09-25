CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

Вилючинск «погрузился» в LTE-связь «МегаФона»

Жители одного из закрытых городов Дальнего Востока теперь могут передавать больше данных и общаться через интернет с помощью технологии VoLTE. «МегаФон» обновил оборудование на существующих телеком-объектах, что позволило сделать покрытие 4G более стабильным на территории всего города.

Инженеры заменили элементы сети на базовых станциях в Вилючинске и поселке Рыбачий, который является городским микрорайоном. Модернизация обеспечила уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания пользователей в зоне сети оператора. Абоненты могут быстро отправлять тяжелые файлы в мессенджерах, скачивать фильмы или смотреть их в онлайн-формате, а также комфортно использовать мобильный интернет для работы или учебы. Всего улучшения могут почувствовать более 20 тыс. жителей закрытого города.

Вилючинск — город моряков-подводников, расположенный у подножия Вилючинского вулкана. Абоненты здесь все активнее используют цифровые ресурсы: госуслуги, социальные сети и другие онлайн-площадки. Пользователям доступна средняя интернет-скорость до 60 Мбит/с. Этим летом они увеличили передачу данных на 84% относительно прошлого года, голосовой трафик также вырос — на разговоры по мобильному телефону вилючинцы стали тратить почти на четверть больше времени.

«Мы улучшаем покрытие 4G, чтобы каждый абонент мог воспользоваться электронными сервисами и в любой момент связаться с родными и близкими. Обновление оборудования дает возможность повысить эффективность существующей инфраструктуры. Благодаря планомерной работе наших технических специалистов жители региона могут почувствовать улучшенное качество мобильной связи», — сказала директор «МегаФона» в Камчатской области Людмила Калашникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От перегрузки к фокусировке: изучаем роль современных HMI в промышленной автоматизации

Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца

Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: Low-code должен быть настоящим лоу-кодом

У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: