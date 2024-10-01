«МегаФон» прокачал сеть 4G в городе Семи лиственниц на Ямале

Инженеры «МегаФона» ввели в эксплуатацию современное телеком-оборудование с поддержкой сети 4G в микрорайоне Геофизиков в Лабытнанги. Скорости беспроводного интернета до 60 Мбит/с и новое качество голосовой связи теперь доступны не только жителям этого отдаленного района, но и сотрудникам промышленной зоны Салехардского речного порта на левом берегу Оби.

«Потребность в связи четвертого поколения на Ямале растет пропорционально уровню развития цифровых технологий. С 2020 г. мы наблюдаем устойчивый рост среднемесячного потребления интернет-трафика. Если четыре года назад пользователям на полуострове было достаточно в среднем 10-12 ГБ на месяц, то теперь этот показатель превышает 30 ГБ. Чтобы северяне всегда могли быть на связи с деловыми партнерами и своими близкими, без задержек загружать или выкладывать контент – мы улучшаем сетевую инфраструктуру в городах, поселках и на площадках нефтегазодобычи в регионе», – сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

Лабытнанги расположен у подножия Полярного Урала. Небольшой город с богатой историей уже более полувека остается центром ямальской геологоразведки. Микрорайон Геофизиков появился во времена активного освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. И сейчас здесь базируется крупнейшее сейсморазведочное предприятие, при участии которого разведено большинство месторождений на Ямале. Сегодня отдаленный от центра район переживает обновление жилого фонда и инфраструктуры.

Связисты расширили здесь сеть четвертого поколения. Для нового телеком-оборудования инженеры «МегаФона» предусмотрели несколько диапазонов LTE, чтобы обеспечить широкую зону покрытия и равномерно распределить пользовательскую нагрузку. После проведенных работ средняя скорость мобильного интернета составляет 28 Мбит/с, а максимальная вдвое больше.

Благодаря подключению новой базовой станции жители и гости Лабытнаги могут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами с мобильных устройств: госуслугами, маркетплейсами, дистанционными платформами для работы, учебы и развлечений. Сотрудникам сейсморазведки новое качество связи поможет разнообразить и ускорить рабочие коммуникации.

Стабильный сигнал 4G оператора покрывает не только отдаленный микрорайон города, но и территорию грузового участка Салехардского речного порта на левом берегу Оби. Связываться с коллегами на правом берегу – в Салехарде, или в любых других городах, речники могут как по видеосвязи, так и с помощью голосовых звонков по технологии VoLTE. Она обеспечивает чистый звук и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом.