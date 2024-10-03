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Скорость мобильного интернета МТС выросла на треть в районе педагогического колледжа в Хабаровске

МТС установила дополнительное оборудование в первом микрорайоне Хабаровска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории педагогического колледжа и прилегающей зоне выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы обеспечить абонентов качественными услугами связи, МТС перенастроила сеть, задействовав новые частотные диапазоны. Теперь студенты в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы МТС.

В зону действия обновленной сети МТС попали многоквартирные дома, расположенные в жилых кварталах на улицах Космической и Юности. Ускоренный мобильный интернет стал доступен также в районе бассейна «Дельфин», гимназии №1, стадиона Юность, спортивной школы «Феникс» и других социальных объектов.

«Жители Хабаровска используют интернет не только для работы и учебы, но и для чтения книг, прослушивания музыки, просмотра фильмов и общения в мессенджерах. В начале учебного года возникла необходимость модернизации сети в первом микрорайоне возле педагогического колледжа из-за постоянного роста интернет-активности абонентов. Перенастройка сети дает абонентам возможность не только с большим удобством применять стандартные онлайн-сервисы, такие как соцсети, видеоплатформы, мессенджеры но и комфортно использовать сервисы экосистемы МТС, например, читать книги в приложении «Строки» или прослушивать любимые музыкальные композиции в МТС Music», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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