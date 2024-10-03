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Ученики платформы Teachbase будут обучаться в ВКС-сервисе от Dion

Платформа унифицированных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») и EdTech-компания Teachbase объявили об интеграции своих продуктов. Теперь тысячи пользователей смогут преподавать и подключаться к онлайн-занятиям в экосистеме образовательных решений (LMS), используя видеоконференцсвязь от Dion.

Преподаватели вузов и онлайн-университетов, организаторы видеокурсов, программ онбординга и стажировок смогут проводить вебинары и лекции на аудиторию до пяти тысяч участников с применением интерактивных инструментов Dion. Среди них — расширенные возможности видеоконференцсвязи, опросы, чаты, виртуальная доска. Благодаря интеграции решений учащимся не нужно переключаться между разными системами — всё происходит в режиме единого окна во встроенной LMS-системе Teachbase. Такой подход значительно облегчает процесс обучения, делая его более понятным и доступным.

«Развивая Dion, мы стараемся максимально удовлетворить растущие потребности компаний из различных индустрий, в том числе образовательной, которые ищут надежные и функциональные продукты. Уверены, что широкие возможности сервиса, включая гибкие настройки интеграции, инструменты коммуникации и аналитики, помогут партнерам и клиентам сделать образовательный процесс более эффективным и увлекательным», — отметила Анна Кузякина, коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций Dion.

«Мы в Teachbase стремимся предоставить пользователям не просто набор инструментов, а полноценную цифровую образовательную среду. Этот процесс невозможно осуществить без тесного сотрудничества с ведущими игроками ИТ-рынка. Интеграция с Dion — еще один важный шаг в этом направлении. Развитый функционал ВКС-решения в сочетании с нашей LMS-системой поможет сделать обучение удобным и доступным тысячам учащихся даже из самых отдаленных уголков страны», — сказал Владимир Щербаков, генеральный директор Teachbase.

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