Жителям четырех удаленных поселений в Югре стал доступен интернет от МТС

МТС сообщает о запуске сети LTE в четырех поселках и деревнях Сургутского и Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа с населением от 100 до 200 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телеком-инфраструктуру обновили на территории поселка Песчаный, деревень Каюкова, Анеева и Кимкьясуй. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, через интернет общаться с родственниками и друзьями.

Благодаря появлению сети LTE в малых населенных пунктах Березовского и Сургутского района, которые считаются одними из самых «рыбных» в Югре, любители рыбалки могут пользоваться навигационными системами, эхолотами и другими специфическими гаджетами, работающими на основе сетей передачи данных. Например, приезжие, которые останавливаются в деревнях Анеева и Кимкьясуй у реки Северная Сосьва, могут в интернете изучать рыболовные приманки и техники, следить за прогнозом погоды, по видеосвязи делиться впечатлениями от своего улова, обмениваться опытом и советами с другими рыболовами в соцсетях.

«Мы продолжаем улучшать качество связи в удаленных поселках Ханты-Мансийского автономного округа в рамках программы по устранению цифрового неравенства. Несмотря на сложную логистику, болотистую местность и труднодоступность локаций, мы находим возможность повышать качество жизни селян, поскольку связь – это базовая необходимость для комфортной жизни. Важно, чтобы современные цифровые технологии были доступны всем, независимо от места проживания. Уверен, пользование новыми сервисами даст дополнительный импульс для самообразования, развития местной культуры и малого предпринимательства», — сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.