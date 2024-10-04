«Болид» начала выпуск приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального блока «Сигнал-GSM-Р»

Компания «Болид» начала выпуск блока приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального «Сигнал-GSM-Р».

«Сигнал-GSM-Р предназначен для организации автономных или централизованных систем охраны зданий и сооружений (частных домов, офисов, магазинов, предприятий, складских помещений,) от несанкционированных проникновений и пожаров с передачей извещений по каналам сотовой связи и Ethernet.

Функциональные возможности и параметры прибора:

Контроль до 100 радиоканальных устройств серии С2000Р: C2000Р-ДИП, С2000Р-ИП, С2000Р-ИПР, С2000Р-ОСТ, С2000Р-Сирена, С2000Р-СМК, С2000Р-ИК, С2000Р-ИК исп. 02, С2000Р-ШИК, С2000Р-СТ исп. 01, С2000Р-Сдвиг, С2000Р-Сдвиг исп. 01, С2000-Сдвиг-исп. 02, С2000Р-РМ, С2000Р-РМ исп. 01, С2000Р-Розетка, С2000Р-ДЗ исп. 01, С2000Р-ВТИ, С2000Р-ВТИ исп. 01, С2000Р-Пирон, С2000Р-Пирон-Ш, С2000Р-БУ, С2000Р-РР.

Поддержка ретрансляторов (32 ретранслятора, 6 уровней).

Управление системами сигнализации при помощи мобильного приложения Signal-GSM, Web-интерфейса, радиоканальных брелков или Proximity-карт и ключей Touch Memory.

Передача извещений на ПЦО по каналам Ethernet и GSM (с резервированием, 2 SIM-карты).

Мобильное приложение Signal-GSM (IOS, Android) для управления разделами и группами разделов системы, просмотра журнала событий и получения push-уведомлений о событиях.

Регистрация до 64 пользователей системы.