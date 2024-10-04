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DreamDocs: как ИИ оптимизировал работу с документами в «Ростелекоме»

DreamDocs завершил проект внедрения решения для автоматизации обработки документов на базе искусственного интеллекта в «Ростелекоме». Новая технология позволила крупнейшему интегрированному оператору цифровых сервисов в пять раз ускорить обработку документов и повысить точность данных. Об этом CNews сообщили представители DreamDocs.

Ежегодно в «Ростелекоме» обрабатывается свыше 3 млн страниц договоров и платежных документов с юридическими и физическими лицами. Сотрудники компании вручную переносят данные из в информационную систему компании, при этом для некоторых видов документов необходимо перенести до 10 полей в информационную систему, на обработку одного документа уходит в среднем 10-12 минут. Интеллектуальная платформа DreamDocs позволила автоматизировать обработку документов и минимизировать риски введения неверных данных, характерный для ручной обработки документов.

DreamDocs автоматически проверяет качество сканированных файлов и отсеивает неподходящие документы. Система распознает ключевую информацию (номер договора, дата, ИНН и т.д.) даже в неструктурированных документах, а затем формирует комплекты файлов (договор, соглашение, счета и акты к ним) и распределяет их в соответствии с внутренними процессами компании. Автоматическая сверка данных между различными типами документов повысила точность и скорость их обработки. Извлеченные данные передаются в информационные системы компании, а система генерирует отчеты по количеству и качеству обработанных документов.

«Как цифровая компания, «Ростелеком» стремится к автоматизации максимального количества бизнес-процессов. Внедрение DreamDocs сократило время обработки документов в пять раз. После оцифровки участие сотрудников свелось к минимуму: теперь им достаточно просто загрузить бумажные документы в сканер и помочь ИИ скорректировать те данные, которые он распознал недостаточно уверенно. А усилия сотрудников фронт-офисов мы можем перенаправить на другие важные задачи и процессы, в которых критично участие человека», — отметил Артем Банников, директор проектов Департамента управления услугами филиала ОЦО.

Анастасия Петелина, операционный директор DreamDocs, добавила, что их продукты позволяют компаниям ускорить документооборот в три-пять раз. Это касается любых видов документов — от бухгалтерских и финансовых до внутренних кадровых документов.

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