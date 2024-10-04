Любители электронной музыки в Хакасии смотрели фестиваль «ХанБасс» онлайн благодаря МТС

МТС обеспечила трансляцию фестиваля электронной музыки «ХанБасс 2024» в Черногорске. Благодаря сети МТС жители Хакасии смогли наблюдать за баттлами диджеев, танцовщиков, вокалистов и МС в режиме онлайн. Мероприятие увидели тысячи жителей республики и гостей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС предоставила широкополосный интернет-доступ на скорости до 100 Мбит/с, используя современную инфраструктуру на открытом пространстве, что позволило организовать онлайн-трансляцию фестиваля сразу на несколько площадок. Основными стали официальные сообщества телерадиокомпании РТС в Хакасии. На глазах у зрителей трансляции в сети, а также на сцене фестиваля в центральном парке «Виктория Победа» в Черногорске состоялись поединки творческих участников в пяти номинациях: на лучший трек, сет и выступление МС для музыкантов, диджеев и танцовщиков, а также на лучший клип для тех, кто занимается созданием и монтажом видео.

Фестиваль «ХанБасс» — одно из ключевых молодежных событий в Хакасии, призванное развивать современную клубную культуру республики. Название фестиваля происходит от слова «хан», означающего властителя, и «басс», называющего объемную ритмическую партию, свойственную электронной музыке. Мероприятие проводится с 2014 г., а с 2017 г. оно имеет республиканский статус. В программе фестиваля — поединки участников в формате импровизации — без подготовки и в реальном времени, а также награждение победителей денежными призами.

«В последние годы в Хакасии активно развивается туризм, в том числе событийный, и мероприятия в различных жанрах привлекают как жителей республики, так и гостей из соседних сибирских регионов и туристов со всей России. Фестиваль «ХанБасс» входит в число уникальных республиканских событий, когда в Черногорск съезжаются самые яркие и самобытные представители творческой молодежи — музыканты, танцовщики и даже клипмейкеры. Поединки фестиваля действительно очень зрелищные, поэтому мы сделали всё возможное, чтобы их могли увидеть и те, кто не смог приехать в Черногорск. Ну а гости, побывавшие на фестивале лично, могли на комфортных скоростях делиться в социальных сетях фото и видеоконтентом, используя мобильный интернет МТС», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.