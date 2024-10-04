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МТС: нижегородцы смогут узнать, как седло купца Сайдашева повлияло на появление железной дороги до Казани

МТС запустила для путешественников по России бесплатный аудиогид по 50-километровому маршруту электропоезда от станции «Казань» до станции «Свияжск». По данным Big Data МТС, нижегородские туристы оказались в числе топ-7 самых активных посетителей по маршруту «Казань — Свияжск». Путешественники обычно останавливаются здесь на один день. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По сравнению с 2023 г. количество туристов из Нижегородской области, которые выбрали для путешествия в музей-заповедник «Остров-Град Свияжск» железнодорожный транспорт, увеличилось в 1,5 раза. Теперь во время поездки в музей-заповедник на электропоезде, нижегородцев будет сопровождать цифровой путеводитель. Он состоит из 11 глав и рассчитан на часовой путь. Аудиоэкскурсию можно слушать онлайн или скачать в приложении МТС Live, она доступна для абонентов любых операторов.

Аудиогид включает в себя истории обычных людей, к примеру, участвовавших в «великом дачном переселении» в советские времена. Рассказывает и об известных людях, связанных с этим железнодорожным маршрутом, например, о сыне живописца Николая Рериха, который помог построить на окраине Казани вселенский храм. Цифровой путеводитель составлен в формате аудиоспектакля, персонажи которого делятся друг с другом не только историческими фактами, но и обсуждают легенды и небылицы, оставляя выбор – верить или не верить – за слушателем. К примеру, аудиогид рассказывает легенду о потайных ходах под рекой Казанкой и историю о том, как в вопросе появления железной дороги до Казани сыграло свою роль седло, созданное казанским купцом Сайдашевым.

«Нижегородцы – активные путешественники, которые всегда в поисках новых впечатлений. И Татарстан – одно из любимых направлений для нижегородских туристов. Их привлекает богатая история и культура, татарская кухня, уникальная атмосфера и доступность. Уверен, что новый аудиогид от МТС поможет нижегородцам узнать больше об истории и легендах Казани и Свияжска. А цифровой формат будет максимально комфортным в путешествии на поезде», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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