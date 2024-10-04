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МТС оцифровала заполярную «Арктику»

МТС обеспечила фиксированным интернетом и точками доступа Wi-Fi дворец спорта «Арктика», расположенный на берегу озера Долгое в Норильске. Скорость интернета для спортсменов и болельщиков в спортивном сооружении теперь составляет 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила бесплатным Wi-Fi-доступом гостей ледовой арены спортивного комплекса «Арктика». Это единственное в Норильске спортивное сооружение, способное одновременно вместить более 1500 занимающихся спортсменов и около 3000 зрителей, а также первый в истории Красноярского края ледовый дворец, который более полувека назад планировалось возвести как самый северный в мире. Работали над созданием «Арктики» известные в Норильске и за его пределами архитекторы и зодчие, в том числе главный городской архитектор Витольд Непокойчицкий.

Равномерное распределение порядка 25 точек доступа позволило обеспечить спортсменов и болельщиков интернетом МТС на скорости до 100 Мбит/с. Доступ к интернету и услугам связи получили норильчане и гости города, которые посещают в «Арктике» массовые катания на коньках и спортивные секции, а также хоккейные матчи — в частности, игры родной хоккейной команды «Норильск» с соперниками из Челябинска, Орска, Тюмени, Ростова-на-Дону, Воронежа и других городов России.

Специалисты МТС также настроили высокоскоростной интернет-канал для трансляций спортивных мероприятий, проходящих в дворце спорта. Теперь любой неравнодушный к хоккею зритель может подключиться онлайн к противостоянию самого северного хоккейного клуба страны с соперниками из других команд.

«Для нас оцифровать норильскую „Арктику“ — это отличная возможность внедрить наши современные технические решения, обеспечив одновременный доступ большого количества спортсменов и болельщиков в Заполярье к цифровым ресурсам. У МТС накоплен немалый опыт работы в нестандартных условиях Норильска. Мы внедрили в заполярном городе систему онлайн-мониторинга состояния вечной мерзлоты под жилыми домами, а еще установили в городских библиотеках умные решения для круглосуточного мониторинга микроклимата, что позволило сохранить около 10 тысяч книг, включая редкие и ценные экземпляры», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС запустила сеть скоростного фиксированного интернета еще в двух бизнес-центрах Красноярска. В результате предприниматели и офисные сотрудники деловых центров «Баланс» и «Евразия» получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с.

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