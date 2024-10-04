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VK и «Ростелеком» повысили скорость загрузки видео для пользователей

Специалисты «Ростелекома» и VK внедрили улучшения для ускорения загрузки контента «VK Видео» для абонентов «Ростелекома». На инфраструктуре «Ростелекома» установлено более сотни кэш-серверов VK. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Это позволило сократить на 20% задержки при просмотре видео и улучшить качество потокового контента. Узлы CDN-сети VK распределены по ключевым узлам сети «Ростелекома» по всей стране, что позволяет равномерно распределять нагрузку и обеспечивать быструю доставку контента даже в часы пиковых нагрузок. Видео загружается напрямую с CDN-серверов, находящихся в сети «Ростелекома», минуя удалённые дата-центры.

Наталия Крючкова, вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком»: «Сотрудничество с VK позволит абонентам “Ростелекома” пользоваться любыми цифровыми сервисами партнера с высоким качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд и многое другое».

Сергей Ляджин, CTO «Вконтакте» и «VK Видео»: «Мы видим рост как загрузки, так и потребления контента "VK Видео". Партнерство с ключевыми телекоммуникационными операторами, позволяет сделать процесс просмотра видео еще более комфортным и доступным для нашей аудитории».

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