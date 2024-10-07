CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«МегаФон»: озеро Беле стало самым популярным местом отдыха у россиян в Хакасии

Летом 2024 г. поток российских туристов в Хакасию увеличился на треть. На популярных озерах были замечены жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской и Нижегородской областей. На отдыхе абоненты «МегаФона» совмещали приятное с приятным – загорали и тратили гигабайты онлайн-трафика на музыку, фильмы, видеозвонки, социальные сети и мессенджеры. Такой тренд выявили эксперты оператора, проанализировав обезличенные данные по использованию мобильного интернета на пляжах республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Земля пяти стихий богата не только бескрайними степями, таежными лесами и высокогорными вершинами, но и живописнейшими озерами. Соленые, пресные, горные и степные – всего их насчитывается в республике около 1000. Многие из них уже давно облюбовали туристы. Согласно полученной статистике, топ-5 любимых озер у россиян выглядит так

Беле – самое красивое и крупное минеральное озеро Хакасии, вода которого близка по солевому составу к морской, – занимает верхнюю строчку рейтинга. Это место молодежного отдыха, проведения музыкально-танцевальных опен-эйров, спортивных тусовок и йога-туров. По данным «МегаФона», наиболее активной возрастной группой являются люди 36-45 лет – они составляют 36% от общего числа туристов. При этом среди отдыхающих больше женщин, на них приходится около 60% от всего мобильного трафика в этой локации. Летом 2024 г. на озере туристы «прокачали» 138 ТБ мобильного интернета. Такого объема достаточно, что выложить в соцсети более 27,5 млн фотографий с хэштегом #АлеБеле. Годовой прирост онлайн-данных составил 69%, а голосового трафика – 30%.

Шира – второе по популярности озеро в Хакасии. Целебные свойства его воды были известны еще древним племенам, а первые здравницы появились на берегах Шира в XIX веке. На берегу озера находятся одноименный курорт с более чем вековой историей, специализирующийся на водо- и грязелечении, и поселок Жемчужный с хорошо развитой инфраструктурой. Магазины, рынок, кафе, подогреваемые бассейны, большое количество экскурсий, развлекательных и оздоровительных услуг делают Шира привлекательным для многих категорий туристов. За год интернет-активность абонентов на берегу озера увеличилась в три раза. Общий объем онлайн-данных превысил 81 ТБ.

Иткуль – одно из самых чистых озер в республике (входит в заповедную зону), в народе называемое Хакасским Байкалом. Вода в нем настолько прозрачная, что дно видно на глубине до пяти метров. Это место выбирают туристы, любящие покой и умиротворение. На озере не проводятся дискотеки и шумные мероприятия. Единственная разрешенная активность – велосипедные прогулки и интернет-серфинг. С июня по август 2024 г. отдыхающие на Иткуле сгенерили более 52 ТБ. Годовой прирост онлайн-данных составил 62%, а голосового трафика – на 17%.

Фыркал – большое пресное озеро, богатое рыбой. Здесь водится карась, окунь, елец, сорога. На дне – залежи лечебной грязи, близкой по свойствам к сапропелю. В окрестностях озера расположено много древнехакасских памятников – менгиров и поминальных камней, недалеко крепость Сахотин, а к северу находятся знаменитые Сундуки. Активность абонентов в этой локации осталась на уровне 2023 г., хотя их количество увеличилось на 46%.

Тус – уникальное горько-соленое лечебное озеро, которое считают Сибирским Мертвым морем. В переводе с тюркского языка его название означает «соль». В прошлом на озере действительно добывалась поваренная соль, сейчас об этом напоминают сохранившиеся дамбы и склады. Чистый воздух, полезная вода и сульфидно-иловая глина на дне собирают у берегов огромное количество туристов, желающих поправить здоровье. Как показывает аналитика, летом 2024 г. количество отдыхающих на Тусе увеличилось в 1,5 раза.

С каждым годом туристический поток в Хакасию увеличивается на треть. В республике отдыхают не только местные и соседи из Красноярского края и Тувы, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской и Нижегородской областей. На хакасских озерах можно встретить даже туристов из Дальнего ВостокаЯкутии, Бурятии, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев.

«Мы уделяем особое внимание туристическим локациям в регионе, чтобы наши абоненты не были ограничены в «цифровых» возможностях и желаниях даже на отдыхе. Из запланированного на этот год объема работ по итогам сентября выполнено 80%. Мы провели модернизацию базовых станций на Сундуках и в Приисковом, в пик сезона отпусков установили дополнительное телеком‑оборудование в поселке Жемчужном на берегу Шира. За счет использования низких и средних частотных диапазонов, нам удалось расширить территорию покрытия LTE-сети, обеспечить достаточную емкость для обслуживания абонентов и стабильную передачу сигнала внутри зданий», — сказала Светлана Симаткина, директор «МегаФона» в Хакасии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж

В России построят сверхбыстрые магистральные сети для «тактильного интернета»

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Из Lego собрали рабочую модель машины Тьюринга. Видео

Игорь Душа, «Нота Купол»: Есть три ИБ-сегмента, в которых потребности заказчиков выражены наиболее остро

Затоплены шахты, добывающие 90% мирового сверхчистого кварца, необходимого для производства микроэлектроники

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: