«МегаФон»: озеро Беле стало самым популярным местом отдыха у россиян в Хакасии

Летом 2024 г. поток российских туристов в Хакасию увеличился на треть. На популярных озерах были замечены жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской и Нижегородской областей. На отдыхе абоненты «МегаФона» совмещали приятное с приятным – загорали и тратили гигабайты онлайн-трафика на музыку, фильмы, видеозвонки, социальные сети и мессенджеры. Такой тренд выявили эксперты оператора, проанализировав обезличенные данные по использованию мобильного интернета на пляжах республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Земля пяти стихий богата не только бескрайними степями, таежными лесами и высокогорными вершинами, но и живописнейшими озерами. Соленые, пресные, горные и степные – всего их насчитывается в республике около 1000. Многие из них уже давно облюбовали туристы. Согласно полученной статистике, топ-5 любимых озер у россиян выглядит так

Беле – самое красивое и крупное минеральное озеро Хакасии, вода которого близка по солевому составу к морской, – занимает верхнюю строчку рейтинга. Это место молодежного отдыха, проведения музыкально-танцевальных опен-эйров, спортивных тусовок и йога-туров. По данным «МегаФона», наиболее активной возрастной группой являются люди 36-45 лет – они составляют 36% от общего числа туристов. При этом среди отдыхающих больше женщин, на них приходится около 60% от всего мобильного трафика в этой локации. Летом 2024 г. на озере туристы «прокачали» 138 ТБ мобильного интернета. Такого объема достаточно, что выложить в соцсети более 27,5 млн фотографий с хэштегом #АлеБеле. Годовой прирост онлайн-данных составил 69%, а голосового трафика – 30%.

Шира – второе по популярности озеро в Хакасии. Целебные свойства его воды были известны еще древним племенам, а первые здравницы появились на берегах Шира в XIX веке. На берегу озера находятся одноименный курорт с более чем вековой историей, специализирующийся на водо- и грязелечении, и поселок Жемчужный с хорошо развитой инфраструктурой. Магазины, рынок, кафе, подогреваемые бассейны, большое количество экскурсий, развлекательных и оздоровительных услуг делают Шира привлекательным для многих категорий туристов. За год интернет-активность абонентов на берегу озера увеличилась в три раза. Общий объем онлайн-данных превысил 81 ТБ.

Иткуль – одно из самых чистых озер в республике (входит в заповедную зону), в народе называемое Хакасским Байкалом. Вода в нем настолько прозрачная, что дно видно на глубине до пяти метров. Это место выбирают туристы, любящие покой и умиротворение. На озере не проводятся дискотеки и шумные мероприятия. Единственная разрешенная активность – велосипедные прогулки и интернет-серфинг. С июня по август 2024 г. отдыхающие на Иткуле сгенерили более 52 ТБ. Годовой прирост онлайн-данных составил 62%, а голосового трафика – на 17%.

Фыркал – большое пресное озеро, богатое рыбой. Здесь водится карась, окунь, елец, сорога. На дне – залежи лечебной грязи, близкой по свойствам к сапропелю. В окрестностях озера расположено много древнехакасских памятников – менгиров и поминальных камней, недалеко крепость Сахотин, а к северу находятся знаменитые Сундуки. Активность абонентов в этой локации осталась на уровне 2023 г., хотя их количество увеличилось на 46%.

Тус – уникальное горько-соленое лечебное озеро, которое считают Сибирским Мертвым морем. В переводе с тюркского языка его название означает «соль». В прошлом на озере действительно добывалась поваренная соль, сейчас об этом напоминают сохранившиеся дамбы и склады. Чистый воздух, полезная вода и сульфидно-иловая глина на дне собирают у берегов огромное количество туристов, желающих поправить здоровье. Как показывает аналитика, летом 2024 г. количество отдыхающих на Тусе увеличилось в 1,5 раза.

С каждым годом туристический поток в Хакасию увеличивается на треть. В республике отдыхают не только местные и соседи из Красноярского края и Тувы, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской и Нижегородской областей. На хакасских озерах можно встретить даже туристов из Дальнего Востока – Якутии, Бурятии, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев.

«Мы уделяем особое внимание туристическим локациям в регионе, чтобы наши абоненты не были ограничены в «цифровых» возможностях и желаниях даже на отдыхе. Из запланированного на этот год объема работ по итогам сентября выполнено 80%. Мы провели модернизацию базовых станций на Сундуках и в Приисковом, в пик сезона отпусков установили дополнительное телеком‑оборудование в поселке Жемчужном на берегу Шира. За счет использования низких и средних частотных диапазонов, нам удалось расширить территорию покрытия LTE-сети, обеспечить достаточную емкость для обслуживания абонентов и стабильную передачу сигнала внутри зданий», — сказала Светлана Симаткина, директор «МегаФона» в Хакасии.