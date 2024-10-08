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МТС: петербуржцы стали чаще отдыхать в Свияжске

МТС проанализировала поездки россиян в музей-заповедник Татарстана «Остров-град Свияжск» в 2024 г. Петербург вошел в топ регионов страны, откуда чаще всего приезжают туристы на татарстанский «Остров Буян». Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Big Data МТС, за последний год количество приезжающих на «Остров-град Свияжск» туристов выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Кроме Москвы, на долю которой приходится 22% гостей татарстанского «острова Буяна», в пятерке регионов-доноровБашкортостан (8%), Свердловская область (7%), и с долями по 4% — Санкт-Петербург, Удмуртия и Чувашия.

Чаще всего для осмотра достопримечательностей и музеев Свияжска туристы выделяли один день: таких почти половина от общего числа за последний год. 41% путешественников возвращались на остров от двух до пяти раз. Количество туристов, которые выбрали для путешествия в Свияжск железнодорожный транспорт, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2023 г.

Специально для гостей из Петербурга и других регионов страны МТС запустила бесплатный аудиогид по 50-километровому маршруту электропоезда от станции «Казань» до станции «Свияжск». «Железнодорожный» путеводитель состоит из 11 глав и рассчитан на часовой путь. Он составлен в формате аудиоспектакля, персонажи которого делятся друг с другом не только историческими фактами, но и обсуждают легенды и небылицы. Аудиогид включает и рассказы обычных людей, к примеру, участвовавших в «великом дачном переселении» в советские времена. Путешественники узнают и об известных личностях, связанных с этим железнодорожным маршрутом, например, о сыне живописца Николая Рериха, который помог построить на окраине Казани вселенский храм.

Бесплатная аудиоэкскурсия доступна абонентам любых операторов на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии необходимо установить приложение на смартфон, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Казань-Свияжск на электропоезде». Цифровой путеводитель работает автономно, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

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