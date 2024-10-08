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T2 отменил роуминг в Крыму

T2, российский оператор мобильной связи, упразднил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в южных регионах минуты и гигабайты теперь тарифицируются, как дома. Они расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана. По прибытии в Крым и Севастополь абонент автоматически регистрируется в сети оператора «Миранда». Об этом CNews сообщили представители T2.

Компания привела тарифы в регионе в соответствии с общероссийскими. По приезде в Крым и Севастополь клиент T2 автоматически подключается к сети оператора «Миранда». При этом минуты и гигабайты расходуются из пакета. В других случаях услуги тарифицируются согласно стандартным расценкам его тарифного плана – по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России.

Отмена роуминговой наценки на полуострове отвечает на запросы клиентов, которые привыкли к «материковой» тарификации и для которых она понятна и прозрачна. Эти новые условия особенно актуальны с учетом растущей популярности южных регионов как туристического направления на фоне ограничений поездок за границу. В январе-сентябре 2024 г. дата-трафик в Крыму и Севастополе вырос на 52% год к году.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2: «Это был непростой с точки зрения технической реализации проект. Наши клиенты по-настоящему ждали создания безроумингового пространства в регионах, которые быстро стали популярными точками притяжения для внутреннего туризма. Отмена роуминга делает пользование услугами Т2 комфортным и прозрачным. Важно, что в Крыму и Севастополе у «Миранды» есть уникальный технический дифференциатор – самый емкостный диапазон LTE2300. Оператор занимает сильные позиции в регионе по покрытию LTE, в том числе на автотрассах. Это позволяет нам быть уверенными в достойном уровне качества связи в регионе».

Максим Захаров, директор B2O «Миранды»: «Наше сотрудничество обеспечит абонентам Т2 бесшовные и безроуминговые тарифы связи в Крыму и Севастополе, и они смогут пользоваться привычными услугами на полуострове, не переплачивая за роуминг. С начала строительства нашей сети мы неукоснительно следуем самым строгим отраслевым стандартам и требованиям, что, несомненно, является ключевым фактором улучшения качества сети в регионах нашего присутствия. Мы искренне рады сотрудничеству и возможности внести свой вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры страны».

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