В III квартале 2024 года на вокзалах продолжился рост потребления интернет-трафика через публичный Wi-Fi

Почти 2,2 тыс. Тб информации скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций через публичный беспроводной доступ в интернет за три квартала 2024 года. Это на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители ТТК.

Наибольший интернет-трафик был зафиксирован в Адлере (44 Тб), Краснодаре (40 Тб) и на Павелецком вокзале Москвы (37 Тб). Далее следуют Ростов-на-Дону, Тында и Ярославский вокзал Москвы.

Чаще всего подключались к публичному Wi-Fi посетители вокзалов Адлера, Ростова-на-Дону, Курска, Сочи и Краснодара. В числе лидеров также вокзалы Москвы (Казанский, Павелецкий, Ярославский, Ленинградский) и Московский вокзал Санкт-Петербурга.

«Сеть публичного беспроводного доступа в интернет на железнодорожных вокзалах и станциях, работу которой обеспечивает компания «ТрансТелеКом», является крупнейшей в России Wi-Fi сетью со сквозной авторизацией. Непрерывное повышение качества и расширение спектра цифровых сервисов – одна из наших важнейших задач», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.