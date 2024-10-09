Библиотеки Агинского Бурятского округа получили в дар от МТС этнокомиксы «Ожившие легенды Бурятии»

МТС создала сборник этнокомиксов с героями бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии». В мангу, куда вошли популярные и поучительные сказки, сложенные бурятским народом, интегрирована технология дополненной реальности. AR-инструмент поможет в изучении бурятского языка и оживит персонажей сборника. Первые экземпляры книг переданы Забайкальской краевой библиотеке имени Ц. Жамцарано в поселке Агинское. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сборнике можно прочитать популярные бурятские сказки: «Мудрый Балдан», «Резвый козленок» и др. Каждая сказочная история дополнена виртуальным русско-бурятским разговорником. Книга будет доступна в трех форматах – печатном, цифровом и аудиоформате. Аудиоверсия сборника озвучена актерами Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».

МТС Библиотеки Агинского Бурятского округа получили в дар от МТС этнокомиксы «Ожившие легенды Бурятии»

Благодаря интеграции технологии дополненной реальности, манга будет интересна широкому кругу читателей и послужит практическим пособием для изучения национального языка в школах округа. МТС передала часть тиража для библиотеки поселка Агинское, а также для районных библиотек и образовательных учреждений округа, чтобы все желающие могли ознакомиться с произведением.

«Внедрение цифровых элементов в образовательный процесс позволяет донести до детей знания в привычной для них форме, используя яркие образы и символы. Благодаря проекту библиотечные системы трех регионов: Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия получили в дар от МТС уникальный цифровой инструмент, рассказывающий о культуре и традициях бурятского народа на родном языке. Эффект дополненной реальности оживляет героев и погружает читателя в увлекательный и сказочный мир, близкий юному читателю», - отметила руководитель бизнес-направления МТС в Забайкальском крае Лидия Кулабухова.

«Оригинальный формат издания, максимально приближен к современным запросам молодежи и позволяет прилечь к изучению родного языка. Для нашей библиотечной сети такие книги редкость и это добавляет им особую ценность. Можно с уверенностью говорить, что этнокомиксы «Ожившие легенды Бурятии», которые позволяют в доступном формате узнать о героях народных сказок и приобщить молодежь к традициям и культуре», - сказала директор Забайкальской краевой библиотеки им. Ц. Жамцарано Дарима Дарижапова.