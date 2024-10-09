«Билайн» лидирует по доступности мобильной связи в парках Москвы

«Билайн» стал лидером по доступности мобильного интернета в парках Москвы. Такие результаты публикует компания DMTel в своем исследовании. Согласно независимой оценке, «Билайн» обеспечивает 100% покрытие связью на территории 23 парков Москвы, включая Зарядье, Воробьевы горы, ВДНХ, Измайловский парк, Парк культуры им. Горького, Царицыно, Серебряный бор и др. Об этом CNews сообщили представители «Билайна»

Кроме этого, «Билайн» находится на первой позиции по качеству воспроизведения видеоконтента, а также загрузки страниц в браузере.

Это стало возможным благодаря технологиям умной сети. Умная сеть обеспечивает клиенту ту скорость, которая ему нужна здесь и сейчас. Благодаря «Виртуальному эксперту по качеству», агрегации частот и технологии SON (Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть) сеть автоматически настраивает параметры под текущие обстоятельства в режиме реального времени.

Исследование проводилось компанией DMTel на основных пешеходных и велосипедных дорожках тридцати популярных парков в Москве с 19 июня по 21 августа 2024 г. с помощью критериев, выбранных DMTel самостоятельно.