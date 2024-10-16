МТС расширила сеть LTE в липецком селе московского купца Кузьмы Борина

МТС сообщает о расширении сети LTE на юге села Боринское Липецкой области. После запуска нового телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета выросла на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по увеличению зоны покрытия сети в селе Боринское, которое стоит на берегах реки Белоколодец. Здесь в конце XVII века по указу царя был основан доменный железноделательный завод, получивший имя его основателя, московского купца Кузьмы Борина. Предприятие стало частью липецкой группы Петровских заводов, с которой связывают возникновение современного Липецка.

Сейчас на историческом месте стоит Сахарный завод, а село славится развитием сельского хозяйства, сахарной свеклой и не только. Теперь доступ к скоростному мобильному интернету позволит аграриям и предпринимателям внедрять на предприятиях облачное хранение, видеоаналитику, интернет вещей и другие комплексные бизнес-решения для повышения эффективности.

«Высокоскоростной интернет – это базовая необходимость для бизнеса и обычных жителей, он позволяет селянам пользоваться государственными, образовательными и развлекательными платформами, мобильными приложениями, цифровыми сервисами. Поэтому мы продолжаем расширять сеть в районах и улучшать покрытие там, где это необходимо», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.