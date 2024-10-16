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МТС внедрила функцию блокировок звонков в приложении «Защитник» для абонентов других операторов

МТС сообщает о запуске функции блокировок нежелательных вызовов в мобильном приложении «Защитник» для абонентов других операторов. Ранее функция была доступна только абонентам МТС, использующим сервис «Защитник» в приложении «Мой МТС». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Все входящие вызовы выделяются тремя цветами в зависимости от угрозы: красные – потенциально опасные, желтые – предупреждают о возможном спаме, зеленые – надежные звонки. Если раньше красные звонки демонстрировались на экране, то теперь, с подключенной функцией блокировки, они будут автоматически переадресовываться на бота, который самостоятельно разговаривает с мошенником. Далее в приложение приходит уведомление о том, что звонок был заблокирован, а также полная расшифровка разговора.

База данных телефонных номеров постоянно обновляется с помощью технологии Big Data МТС, исходя из данных в открытых источниках и справочниках. Среднее число активных пользователей определителя номера в приложении «Защитник» в месяц выросло на 14% по сравнению с I кварталом 2024 г. На 55% выросло среднее число жалоб в месяц на спам, что доказывает потребность пользователей в функции блокировок нежелательных звонков.

«Мы внимательно следим за потребностями наших клиентов и стремимся минимизировать число мошеннических атак по телефону. С января по сентябрь этого года мы заблокировали более 2,3 млрд нежелательных звонков. Для того чтобы наш продукт был интересен не только абонентам, но и всем, кто ценит свою безопасность, мы интегрировали функцию блокировок и в приложение для абонентов других сотовых операторов», – сказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Функции определителя номера и жалоб на спам-звонки остаются в приложении бесплатными. Стоимость услуги блокировок – 99 руб. в месяц после пробного периода.

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